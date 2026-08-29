Di Battista ha ripreso conoscenza, in ambulanza verso L’Avana

Roma, 29 ago. (askanews) – A quanto si apprende da fonti parlamentari, Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza ed è in trasferimento in ambulanza verso L’Avana dall’ospedale di Santa Clara dove era ricoverato. In questa prima fase si è preferito non optare per uno spostamento in elisoccorso, in attesa di accertamenti a valutazioni mediche più approfondite in base a cui sarà possibile determinare se le sue condizioni consentono quel tipo di trasporto.

Fonti di palazzo Chigi hanno già fatto sapere che un aereo sanitario è pronto a riportarlo in Italia, ma che la decisione spetterà appunto alla valutazione dei medici in base alle sue condizioni cliniche.