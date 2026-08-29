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Gp Aragon, Marc Marquez vince gara sprint: ordine di arrivo e classifica aggiornata

| 29 Agosto 2026 18:02 | 0 commenti

Gp Aragon, Marc Marquez vince gara sprint: ordine di arrivo e classifica aggiornata

AdnKronos
2 minuti per la lettura

(Adnkronos) –
Marc Marquez vince la sprint race di Aragon oggi, sabato 29 agosto, al termine di una gara dominata. Partito dalla seconda posizione dietro a Bezzecchi, il fuoriclasse spagnolo balza subito in testa al primo giro, restando davanti fino al traguardo. Alle sue spalle, salgono sul podio il fratello Alex e Marco Bezzecchi. Quarto posto per Pedro Acosta, seguito da Jorge Martin e Fermin Aldeguer. Solo undicesimo Francesco Bagnaia. 

Gara da dimenticare, invece, per Luca Marini, Fabio Di Giannantonio e Fabio Quartararo, tutti costretti al ritiro. 

In classifica piloti MotoGp Martin resta al comando con 29 punti di vantaggio su Bezzecchi e 33 su Marc Marquez. Domani, alle 14, via al Gran Premio che chiuderà il weekend. 

Ecco l’ordine di arrivo della sprint race di oggi ad aragon:  

1. Marc Marquez (Ducati)
 

2. Alex Marquez (Ducati) 

3. Marco Bezzecchi (Aprilia)
 

4. Pedro Acosta (KTM) 

5. Jorge Martin (Aprilia) 

6. Fermin Aldeguer (Ducati) 

7. Diogo Moreira (Honda) 

8. Raul Fernandez (Aprilia) 

9. Johann Zarco (Honda) 

10. Jack Miller (Yamaha) 

11. Francesco Bagnaia (Ducati) 

12. Alex Rins (Yamaha) 

13. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 

14. Enea Bastianini (KTM) 

15. Brad Binder (KTM) 

16. Joan Mir (Honda) 

17. Pol Espargarò (KTM) 

18. Franco Morbidelli (Ducati) 

19. Lorenzo Savadori (Aprilia) 

Rit. Fabio Quartararo (Yamaha) 

Rit. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 

Rit. Luca Marini (Honda) 

Ecco la classifica aggiornata del Motomondiale dopo la gara sprint di Aragon:  

1. Jorge Martin — Aprilia — 245 punti 

2. Marco Bezzecchi — Aprilia — 216 punti
 

3. Marc Marquez — Ducati — 212 punti 

4. Ai Ogura — Aprilia — 203 punti 

5. Fabio Di Giannantonio — Ducati — 199 punti 

6. Raul Fernandez — Aprilia — 186 punti 

7. Pedro Acosta — KTM — 169 punti 

8. Francesco Bagnaia — Ducati — 143 punti 

9. Alex Marquez — Ducati — 106 punti 

10. Luca Marini — Honda — 86 punti 

11. Fermin Aldeguer — Ducati — 80 punti 

12. Enea Bastianini — KTM — 76 punti 

13. Brad Binder — KTM — 72 punti 

14. Diogo Moreira — Honda — 57 punti 

15. Fabio Quartararo — Yamaha — 55 punti 

16. Franco Morbidelli — Ducati — 53 punti 

17. Johann Zarco — Honda — 35 punti 

18. Joan Mir — Honda — 29 punti 

19. Jack Miller — Yamaha — 23 punti 

20. Alex Rins — Yamaha — 21 punti 

21. Toprak Razgatlioglu — Yamaha — 14 punti 

22. Maverick Viñales — KTM — 10 punti 

23. Iker Lecuona — Ducati — 9 punti 

24. Augusto Fernandez — Yamaha — 6 punti 

25. Pol Espargarò — KTM — 3 punti 

26. Cal Crutchlow — Honda — 0 punti 

27. Jonas Folger — KTM — 0 punti 

28. Michele Pirro — Ducati — 0 punti 

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