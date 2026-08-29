L.elettorale, Ciriani: settimana prossima emendamento sulle preferenze

Roma, 29 ago. (askanews) – “La settimana prossima riprendiamo i lavori in commissione del Senato proprio sulla legge elettorale” e “verrà riproposto l’emendamento sulle preferenze”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, intervistato a Lignano Sabbiadoro (Ud) durante l’appuntamento ‘Bar Italia’ organizzato da Fdi.

“Noi – ha aggiunto – crediamo che sia corretto che il cittadino, l’elettore, possa scegliere il candidato che ritiene più adatto a rappresentarlo in Parlamento. So anche quali sono le obiezioni di alcuni colleghi che non sono del tutto infondate, sulle preferenze, perché qualcuno dice che le preferenze muovono troppi interessi, determinano una campagna elettorale sempre più costosa e talvolta può essere anche una campagna elettorale tra virgolette clientelare, però al netto di tutte queste osservazioni che hanno un loro fondamento, credo che il principio per il cui una legge elettorale deve consentire la possibilità di una scelta, sia un principio che noi dobbiamo continuare a difendere come ha sempre fatto Giorgia Meloni che si è intestardita in questa battaglia, anche questo è il segno della coerenza di questo governo”.

“Ricordiamo che invece il centrosinistra ha esultato come se avesse vinto i campionati del mondo quando l’emendamento non è passato”, ha osservato.