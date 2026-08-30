Adesso è anche ufficiale: Rafael Leao è un nuovo giocatore del Galatasaray

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Rafael Alexandre da Conceição Leão al Galatasaray. “Il Club – si legge nella nota – ringrazia Rafa per la professionalità e la passione dimostrate per la maglia rossonera in queste sette stagioni insieme, in cui ha contribuito alla conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024. A Rafa gli auguri per le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa nuova esperienza calcistica”.

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