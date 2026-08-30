X
<
>

Adesso è anche ufficiale: Rafael Leao è un nuovo giocatore del Galatasaray

| 30 Agosto 2026 12:37 | 0 commenti

Adesso è anche ufficiale: Rafael Leao è un nuovo giocatore del Galatasaray

Italpress, Sport Italpress
1 minuto per la lettura

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Rafael Alexandre da Conceição Leão al Galatasaray. “Il Club – si legge nella nota – ringrazia Rafa per la professionalità e la passione dimostrate per la maglia rossonera in queste sette stagioni insieme, in cui ha contribuito alla conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024. A Rafa gli auguri per le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa nuova esperienza calcistica”.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA