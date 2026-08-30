Ciclismo, Pogacar rassicura dall’ospedale: “Stayin’ Alive”

Roma, 30 ago. (askanews) – Tadej Pogacar prova a rassicurare i suoi tifosi dall’ospedale di Barcellona, dove è ricoverato dopo la caduta nella Vuelta di sabato. Il fuoriclasse sloveno ha pubblicato sui social una foto dalla sua stanza, accompagnata da un’espressione ironica e dalle note di “Stayin’ Alive”, il celebre brano dei Bee Gees. Un modo per mostrare che, nonostante l’infortunio, il morale resta alto.

Pogacar, 27 anni, dovrà essere operato alla clavicola sinistra.

L’intervento sarà decisivo anche per stabilire i tempi di recupero, ma al momento non è escluso che la sua stagione possa essere già terminata.

Il campione del Tour de France, che aveva indossato la maglia rossa di leader della Vuelta fin dalla prima tappa, è caduto durante l’ottava frazione, a poco più di 30 chilometri dal traguardo. A provocare l’incidente sarebbe stata la presenza di un sasso sulla strada. Pogacar, che si trovava al centro del gruppo, ha ricevuto le prime cure a bordo strada prima di essere trasportato in ambulanza.

Gli esami effettuati in ospedale hanno evidenziato una commozione cerebrale, una frattura scomposta della clavicola sinistra, una frattura cervicale stabile e diverse abrasioni. Dopo la caduta il corridore sloveno è stato costretto al ritiro dalla Vuelta, chiudendo anzitempo una stagione che lo aveva visto ancora una volta protagonista assoluto del ciclismo mondiale.

Ora l’attesa è per l’intervento alla clavicola e per le indicazioni dei medici sul recupero. La priorità, per Pogacar, è tornare in piena salute. Il messaggio dall’ospedale, con “Stayin’ Alive” in sottofondo, prova intanto a rassicurare i suoi sostenitori.