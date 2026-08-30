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Il presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan per il Vertice SCO

| 30 Agosto 2026 17:30 | 0 commenti

Il presidente cinese Xi Jinping in Kirghizistan per il Vertice SCO

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BISHKEK (KIRGHIZISTAN) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Bishkek per il Vertice 2026 dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) e per una visita di Stato in Kirghizistan, su invito del presidente kirghiso Sadyr Japarov.
Al suo arrivo, il presidente kirghiso Sadyr Japarov e sua moglie Aigul Japarova hanno accolto Xi e sua moglie Peng Liyuan all’aeroporto internazionale di Manas.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

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