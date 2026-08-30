La Russa: Meloni al Colle? Sarebbe splendido. Non questa volta ma più avanti

Roma, 30 ago. (askanews) – Giorgia Meloni al Quirinale? “Io l’ho già detto, non sarà questa volta perché ha ancora un compito importante da svolgere nel centrodestra, ma non capisco perché meravigliarsi di un’ipotesi in cui finalmente quella che è stata la prima presidente del Consiglio donna possa un domani legittimamente, se avrà il consenso, essere una splendida presidente della Repubblica. Più avanti, più avanti, più avanti però a me piacerebbe. Sarò magari un po’ più vecchietto ancora, ma sarei felice”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato nel corso della giornata conclusiva di Etna Forum a Ragalna (Ct).