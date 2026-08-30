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MotoGp, oggi si corre il Gp di Aragon – Diretta

| 30 Agosto 2026 15:01 | 0 commenti

MotoGp, oggi si corre il Gp di Aragon – Diretta

AdnKronos
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(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Oggi, domenica 30 agosto, si corre il Gp di Aragon – in diretta tv e streaming. In pole position c’è Marco Bezzecchi e si riparte dal grande successo di Marc Marquez nella gara sprint di ieri. In classifica piloti Martin resta al comando del Motomondiale con 29 punti di vantaggio proprio su Bezzecchi e 33 su Marc Marquez. 

 

Il prossimo appuntamento di MotoGp è previsto per il 13 settembre con il Gp di San Marino. 

 

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