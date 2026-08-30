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MotoGp, ordine d’arrivo del Gp Aragon e classifica del Mondiale

| 30 Agosto 2026 16:04 | 0 commenti

MotoGp, ordine d’arrivo del Gp Aragon e classifica del Mondiale

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(Adnkronos) –
Marc Marquez vince il Gran Premio d’Aragon e sorpassa Marco Bezzecchi nella classifica del Mondiale. Oggi, domenica 30 agosto, il pilota spagnolo della Ducati ha trionfato in Spagna, confermandosi dopo la vittoria nella gara Sprint di ieri, tagliando il traguardo davanti alla KTM di Pedro Acosta e all’Aprilia di Bezzecchi che, partito dalla pole position, ha terminato la gara al terzo posto.  

Quarta la Ducati Gresini di Alex Marquez, quinta l’altra Aprilia di Jorge Martin, che rimane leader del Mondiale ma vede avvicinarsi proprio Marquez, ora secondo nella classifica Piloti dopo il sorpasso a Bezzecchi. Sesta posizione per Aldeguer, settimo Di Giannantonio, ottavo Moreira. Bastianini e Miller chiudono la zona top ten. Fuori dai giochi invece Pecco Bagnaia, scivolato nei primi giri di gara. 

 

L’ordine d’arrivo del Gran Premio di Aragon: 

1 Marc Marquez (Ducati) 

2 Pedro Acosta (KTM) +1.754 

3 Marco Bezzecchi (Aprilia) +3.629 

4 Alex Marquez (Ducati) +8.687 

5 Jorge Martin (Aprilia) +12.572 

6 Fermin Aldeguer (Ducati) +17.687 

7 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +23.087 

8 Enea Bastianini (KTM) +26.010 

9 Diogo Moreira (Honda) +26.187 

10 Brad Binder (KTM) +26.762 

11 Jack Miller (Yamaha) +27.475 

12 Joan Mir (Honda) +28.378 

13 Alex Rins (Yamaha) +28.655 

14 Luca Marini (Honda) +30.049 

15 Johann Zarco (Honda) +30.325 

16 Pol Espargaro (KTM) +36.057 

17 Lorenzo Savadori (Aprilia) +49.871 

18 Fabio Quartararo (Yamaha) +51.659 

 

La classifica Piloti di MotoGp dopo il Gran Premio di Aragon: 

1 Jorge Martin 256 

2 Marc Marquez 237 

3 Marco Bezzecchi 232 

4 Fabio Di Giannantonio 208 

5 Ai Ogura 203 

6 Pedro Acosta 189 

7 Raul Fernandez 186 

8 Francesco Bagnaia 143 

9 Alex Marquez 128 

10 Fermin Aldeguer 90 

11 Luca Marini 88 

12 Enea Bastianini 84 

13 Brad Binder 78 

14 Diogo Moreira 64 

15 Fabio Quartararo 55 

16 Franco Morbidelli 53 

17 Johann Zarco 36 

18 Joan Mir 33 

19 Jack Miller 28 

20 Alex Rins 24 

21 Toprak Razgatlioglu 14 

22 Maverick Viñales 10 

23 Iker Lecuona 9 

24 Augusto Fernandez 6 

25 Pol Espargaro 3 

 

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