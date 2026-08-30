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Muore annegato il compagno di Francesca Neri, Silvano Loia era un manager di Rai Way

| 30 Agosto 2026 15:01 | 0 commenti

Muore annegato il compagno di Francesca Neri, Silvano Loia era un manager di Rai Way

AdnKronos
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(Adnkronos) – È Silvano Loia, manager di Rai Way e compagno dell’attrice Francesca Neri, l’uomo di 52 anni annegato ieri pomeriggio nel mare tra Tarquinia e Montalto di Castro, nel litorale viterbese. Ad allertare i soccorsi sono stati gli amici quando non lo hanno visto tornare a riva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Guardia costiera e il personale sanitario del 118. Dopo alcune ore il corpo è stato trovato in mare. 

 

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