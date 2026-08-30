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Serie A, oggi Cagliari-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

| 30 Agosto 2026 09:01 | 0 commenti

Serie A, oggi Cagliari-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

AdnKronos
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(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 30 agosto, i nerazzurri affrontano il Cagliari in trasferta. La squadra di Chivu, campione d’Italia in carica, arriva dal convincente successo per 4-1 contro il Monza, mentre i sardi hanno battuto il Parma 1-0 all’esordio in campionato. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  

 

Ecco le probabili formazioni di Cagliari-Inter, in campo oggi alle 20:45:  

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. All. Pisacane 

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu 

 

Cagliari-Inter sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Partita visibile in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn. 

 

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