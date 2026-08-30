Svizzera, sparatoria durante un rave all’ippodromo di Aarau: un morto e 5 feriti

(Adnkronos) – E’ di un morto e cinque feriti, di cui alcuni in modo grave, il primo bilancio della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party all’ippodromo di Aarau. Lo ha reso noto la polizia del canton Argovia, che ha confermato al quotidiano Blick che è in corso un’importante operazione. “La ricerca degli ignoti responsabili è in corso. I possibili moventi e le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora chiari”, ha aggiunto la polizia.﻿

All’evento, hanno reso noto gli organizzatori della manifestazione techno, presentata come il più grande daydance del Canton Argovia, erano presenti 3.500 persone.

I primi colpi d’arma da fuoco sarebbero stati esplosi intorno alle 3 del mattino, riporta Blick. La polizia in precedenza aveva confermato “diversi colpi d’arma da fuoco esplosi da un gruppo di persone” e “diverse vittime”.

L’incidente è avvenuto “presso l’ippodromo”, secondo quanto dichiarato da Vanessa Rumpold, portavoce della polizia cantonale di Argovia. “Non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente”, ha aggiunto Rumpold.

La polizia ha rivolto un appello a tenersi lontani dalla zona dove sono stati sparati i colpi. Anche la piscina vicino a Schachen rimarrà chiusa oggi.

Un gran numero di auto della polizia e di ambulanze sono presenti sul posto. L’area intorno all’ippodromo è stata transennata e sono presenti anche i vigili del fuoco. La polizia sta effettuando controlli di identità su chiunque si trovi nell’area.