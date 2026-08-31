Ascolti tv, ‘Racconto di una notte’ su Canale 5 vince la prima serata col 15,6% di share

(Adnkronos) –

‘Racconto di una notte’ ha vinto la prima serata di ieri, 30 agosto, con il 15,6% di share. Il serial turco televisivo in onda su Canale 5 ha incollato allo schermo 1.717.000 spettatori. Su Rai1, ‘Rido perché ti amo’ ha radunato 1.297.000 spettatori, pari al 10,7%. Su Italia1, ‘Chicago Fire’ ha conquistato 848.000 spettatori e il 6,3%. Su Rete 4, ‘Giganti – I Protagonisti della Storia’ ha totalizzato 584.000 spettatori e il 5,2%. Su Rai3, ‘Che Ci Faccio Qui’ ha ottenuto 517.000 spettatori e il 3,8%.

Su Rai2, ‘Elsbeth’ è stata vista da 462.000 spettatori, pari al 3,4%. Su Tv8 ‘Italia’s Got Talent’ ha ottenuto 411.000 spettatori e il 3, 4%. Su La7, ‘Il ponte sul fiume Kwai’ ha raggiunto 300.000 spettatori e il 2,6%. Infine, sul Nove ‘La Corrida’ 241.000 spettatori e il 2,8%.

Nella fascia access prime time, ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha conquistato 4.005.000 spettatori e il 27,4%, mentre su Rai1 ‘L’Eredità Summer’ 2.203.000 spettatori e il 15,1%.