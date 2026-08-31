Governo, Schlein: Giorgia Meloni festeggia, l’Italia no

Roma, 31 ago. (askanews) – “Quello che resta dopo quattro anni di governo Meloni è l’aumento incontrollato del costo della vita, come certificano anche oggi i dati del Sole 24 Ore, e l’ossessione della presidente del Consiglio per come restare aggrappata al potere”. È quanto dichiara in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein, che aggiunge: “Mentre le famiglie italiane pagano di tasca propria l’incompetenza di questo governo, con i carburanti alle stelle, i generi alimentari che costano quasi il 30 per cento in più rispetto a cinque anni fa e le bollette più care d’Europa, Giorgia Meloni pensa soltanto a cambiare la legge elettorale e a preparare la sua festa a Bari”.

“La preoccupazione principale di Palazzo Chigi in queste settimane è preparare l’autocelebrazione, quella degli italiani è pagare il pieno all’automobile e la spesa. Meloni festeggia, l’Italia no”, conclude Schlein.