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Iran, media Teheran: 2 morti in attacco contro isola di Larak

| 31 Agosto 2026 00:01 | 0 commenti

Iran, media Teheran: 2 morti in attacco contro isola di Larak

AdnKronos
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(Adnkronos) – Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un attacco sull’isola di Larak nell’Iran occidentale. Lo ha riferito l’agenzia di stampa iraniana Tasnim dopo che Axios, citando un funzionario statunitense, aveva parlato di un attacco delle forze militari Usa contro due lanciatori sull’isola di Larak dal momento che i Pasdaran avevano iniziato i preparativi per lanciare razzi con mine marittime nello Stretto di Hormuz. 

L’Iran ha promesso una risposta all’attacco americano contro l’isola di Larak, nel Golfo, e ha avvertito che gli Stati Uniti saranno “puniti”. In una nota, i Pasdaran hanno denunciato “un atto di aggressione” che avrebbe provocato la morte e il ferimento di alcuni militari e cittadini iraniani. “L’aggressione del nemico terroristico contro l’isola di Larak riceverà una risposta e l’aggressore sarà punito”, si legge nella dichiarazione diffusa dai Pasdaran e riportata dall’agenzia Tasnim. “Questa azione sarà affrontata con una risposta da parte dei figli dell’Iran islamico”, concludono i Guardiani della Rivoluzione. 

 

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