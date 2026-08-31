L. elettorale, Conte: vogliono riforma per restare imbullonati al potere

Roma, 31 ago. (askanews) – “È qui la festa? Sono troppo impegnati con i preparativi della loro festa a Bari e a costruirsi una legge elettorale per rimanere imbullonati al potere. Oltre al record di longevità ne vantano un altro: il governo che più a lungo ha ignorato i problemi degli italiani”. Lo ha scritto sui suoi canali social il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.

“Aumenti sul carburante – ha aggiunto l’ex premier – di 356 euro in un anno a famiglia, aumento a 130 euro di una spesa alimentare che fino a 5 anni fa si faceva con 100 (Sole 24 Ore), rincari su gas, luce, materiali scolastici, trasporti. E loro cosa hanno fatto? Semplicemente nulla. Hanno detto no per anni a tutte le nostre proposte, dalle tasse sugli extraprofitti di colossi energetici, banche e industria militare alla revisione degli impegni sul Riarmo per mettere le risorse su contrasto del carovita, interventi su stipendi e tasse. Loro festeggiano, gli italiani no”, ha concluso Conte.