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Napoli, boss Raffaele Afeltra ucciso a colpi di pistola nella sua auto

| 31 Agosto 2026 00:01 | 0 commenti

Napoli, boss Raffaele Afeltra ucciso a colpi di pistola nella sua auto

AdnKronos
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(Adnkronos) – Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della camorra, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco questa sera a Pimonte, comune della provincia di Napoli. Sarebbe stato freddato mentre era in auto con un fucile calibro 12. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castellammare e del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. Al momento sono in corso i rilevi. Si indaga per chiarire la dinamica dell’omicidio e la matrice.  

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