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Spari a Roma: trovati morti in casa a Pietralata padre, madre e figlia disabile. Ipotesi omicidio-suicidio

| 31 Agosto 2026 16:01 | 0 commenti

Spari a Roma: trovati morti in casa a Pietralata padre, madre e figlia disabile. Ipotesi omicidio-suicidio

AdnKronos
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(Adnkronos) – Omicidio-suicidio. E’ l’ipotesi più accreditata per la morte di padre, madre e della figlia minore, disabile, trovati in casa con ferite di arma da fuoco oggi intorno alle 13, in un appartamento in via dell’Antracite, nella zona di Pietralata, a Roma. A seguito della richiesta di un familiare che non riusciva a contattarli, i vigili del fuoco hanno forzato la porta, constatando la presenza di tre cadaveri in camera da letto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo quando accaduto. 

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