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Stefano Accorsi, papà per la quinta volta: è nato Davide

| 31 Agosto 2026 15:03 | 0 commenti

Stefano Accorsi, papà per la quinta volta: è nato Davide

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Fiocco blu in casa Accorsi-Vitali. Stefano Accorsi e la moglie Bianca Vitali hanno annunciato sui social la nascita del loro terzo figlio, Davide.  

I due avevano annunciato lo scorso luglio di essere in attesa del terzo figlio: con un post su Instagram l’attore – a corredo di uno scatto che ritraeva la coppia – aveva scritto: “Anche se sembriamo in due, siamo in tre”. Stefano e Bianca sono legati dal 2013 e si sono sposati nel 2015. Nel 2017 sono diventati genitori di Lorenzo e nel 2020 è nato Alberto. 

 

  

Stefano Accorsi è inoltre papà di altri due ragazzi più grandi, Orlando (20 anni) e Athena (17 anni), avuti con l’ex compagna Laetitia Casta. 

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