“Trump non ha nulla contro Meloni”, parla l’ambasciatore americano Fertitta

(Adnkronos) –

“Trump non ha alcun problema personale con Meloni”. A sostenerlo è Tilman Fertitta, ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, che in un’intervista al Washington Post interpreta così la tensione tra il presidente americano e la premier italiana, dopo il deterioramento dei rapporti tra i due leader. Secondo Fertitta, Donald Trump starebbe utilizzando il confronto con Giorgia Meloni anche per manifestare le proprie frustrazioni sul ruolo degli alleati nella Nato. “Se non ti dà del filo da torcere, allora non sei abbastanza importante da meritare il suo tempo”, ha detto l’ambasciatore, spiegando il suo approccio al rapporto con il presidente americano.

Fertitta ha ricordato il periodo in cui Trump e Meloni erano particolarmente vicini, citando una cena a Mar-a-Lago alla quale aveva partecipato insieme ai due leader. “Andavano d’accordo”, ha raccontato. La relazione si sarebbe poi incrinata, secondo quanto riferisce il Washington Post, soprattutto dopo il rifiuto dell’Italia di sostenere la guerra contro l’Iran.



L’ambasciatore ha raccontato di aver invitato gli interlocutori italiani a non alimentare lo scontro pubblico con Trump. “Quello che ho detto è: ‘Non volete entrare in una partita di pallavolo verbale con Donald Trump’, perché è instancabile e alla fine vincerà”, ha spiegato. “Donald Trump è una persona affascinante e bisogna semplicemente sapere… come i politici di tutto il mondo devono gestirlo”.

Nel ritratto tracciato dal Washington Post, Fertitta è diventato una figura centrale della diplomazia americana in Italia, anche grazie al suo rapporto personale con Trump e alla sua enorme disponibilità economica. Il miliardario texano, proprietario degli Houston Rockets, è arrivato a Roma con un approccio molto distante da quello tradizionale dei diplomatici di carriera, utilizzando anche il suo mega-yacht da 383 piedi, il Boardwalk, per una lunga tournée lungo le coste italiane.



A bordo dell’imbarcazione, valutata circa 450 milioni di dollari, Fertitta ha ospitato esponenti della politica italiana, amministratori locali, imprenditori, militari e personaggi dello sport. Secondo il quotidiano americano, il tour di due mesi e mezzo, in parte organizzato per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti e in parte per evitare i lavori di ristrutturazione in corso a Villa Taverna, gli sarebbe costato circa un milione di dollari di tasca propria.

L’ambasciatore difende però il suo metodo e il valore della propria rete di relazioni. “Avete un ambasciatore che ha soldi, e agli italiani piace”, ha detto al Washington Post. “A loro piace sapere di essere abbastanza importanti per noi da far sì che tu venga nella loro città, con la tua grande barca, per rendere loro omaggio e accoglierli nella tua casa. Questo è quello che sento dire dalle persone”.

Il suo stile ha però suscitato anche critiche. A Venezia, durante una delle tappe del Boardwalk, alcune centinaia di manifestanti hanno contestato la presenza dello yacht.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, citato dal Washington Post, ha invece sottolineato il peso dei rapporti personali dell’ambasciatore con il presidente americano. “Dal nostro punto di vista, il suo principale vantaggio è che ama l’Italia e sente un legame profondo con il nostro Paese”, ha detto Crosetto. “L’altro vantaggio è che Trump lo rispetta. È una delle poche persone che può chiamarlo e parlare con lui per mezz’ora di qualsiasi cosa”.