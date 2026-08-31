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Ucraina, per Putin sforzi “nella direzione” di una soluzione pacifica

| 31 Agosto 2026 23:02 | 0 commenti

Ucraina, per Putin sforzi “nella direzione” di una soluzione pacifica

Top News Italpress, Italpress
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BISHKEK (KIRGHIZISTAN) (ITALPRESS) – La Russia si sta muovendo “nella direzione” di una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di un incontro a Bishkek con il premier indiano Narendra Modi a margine del vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco). Il primo ministro indiano aveva chiesto di “risolvere in modo pacifico tutti i problemi”. “Stiamo andando proprio in quella direzione”, ha risposto Putin secondo quanto riporta l’agenzia russa Tass.
(ITALPRESS).
-foto Ipa Agency-

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