Una pensione da 2mila euro, ma girano il mondo: “Facciamo tre viaggi l’anno”

(Adnkronos) –

Due pensionati viaggiano per il mondo… tre volte l’anno. In Francia la coppia formata da Claudine e Jean-Louis Munar , di 74 e 75 anni, ha potuto coltivare la propria passione per i viaggi nonostante una pensione da ‘soli’ 2400 euro. Tutto grazie a una piattaforma di house-sitting, ovvero quando una persona vive temporaneamente nella casa di un altro proprietario durante la sua assenza per occuparsi dell’immobile e, se capita, degli animali domestici. In cambio, ovviamente, di un alloggio gratuito.

La piattaforma ‘DomSitting’, come rivelato dal media francese ‘marie france’, ha offerto quindi la possibilità alla coppia di viaggiare ma di risparmiare sull’alloggio, una condizione che si sposava alla perfezione con il loro budget limitato: “Senza DomSitting, semplicemente non potremmo viaggiare “, ha spiegato Claudine, ormai a tutti gli effetti un house-sitter. La loro vita quotidiana, quando sono in viaggio, è piuttosto ordinaria: dare da mangiare agli animali, portarli fuori, innaffiare le piante, ritirare la posta o semplicemente assicurarsi che tutto funzioni a dovere.

Spesso i due pensionati godono di un ambiente privilegiato, alloggiando, gratis, in grandi case con giardino o con piscina. Non ci sono affitti da pagare, né bollette di acqua, gas o luce per l’immobile di cui ci si prende cura, e pochissime spese nella propria casa durante la loro assenza. Rimangono a loro carico solo il carburante e la spesa alimentare. Secondo Claudine, la coppia risparmia quasi 5.000 euro all’anno in questo modo.

Negli anni la coppia ha reso alcune mete degli appuntamenti fissi: “Abbiamo fatto otto viaggi nella Charente-Maritime, diversi a Carpentras per visitare un oculista che possiede una splendida casa con piscina interna riscaldata. Ma anche sei viaggi, per sei anni di fila, in una piccola dimora signorile nella Saone-et-Loire”, ha raccontato l’ anziana. Si tratta di luoghi che probabilmente non avrebbero mai visitato senza questo tipo di vacanza.

Claudine e Jean-Louis non nascondono il loro entusiasmo: “Per cinque settimane a Strasburgo, avremmo speso diverse centinaia di euro solo per l’alloggio”. Questo programma, riservato esclusivamente ai pensionati, permette loro non solo di viaggiare a costi ridotti, ma anche di far visita ai propri cari che vivono in tutta la Francia. E la coppia giura che, finché la salute glielo consentirà, intende continuare ad accettare nuovi incarichi.