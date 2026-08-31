X
<
>

US Open, seconda giornata: da Alcaraz a Berrettini, programma e dove vederli in tv

| 31 Agosto 2026 08:03 | 0 commenti

US Open, seconda giornata: da Alcaraz a Berrettini, programma e dove vederli in tv

AdnKronos
2 minuti per la lettura

(Adnkronos) –
Oggi, lunedì 30 agosto, continuano gli US Open 2026. L’ultimo Slam della stagione ha già preso il via nella giornata di ieri e prosegue con diversi big in campo. Sul prestigioso Arthur Ashe Stadium toccherà anche a Carlos Alcaraz, campione in carica e al rientro dopo quattro mesi per l’infortunio al polso rimediato a Barcellona, che se la vedrà con Safiullin al primo turno. Spazio anche a Matteo Berrettini, contro la wild card Wawrinka. Ecco il programma completo della seconda giornata. 

 

Ecco il programma della prima giornata degli US Open: 

ARTHUR ASHE STADIUM
 

Ore 17:30 – Aryna Sabalenka [1]-Camila Osorio (COL) 

a seguire – Roman Safiullin-Carlos Alcaraz (ESP)[2] 

Ore 1:00 – Ben Shelton (USA) [8]-Tallon Griekspoor (NED) 

a seguire – Naomi Osaka (JPN) [13]-Anastasia Zakharov 

LOUIS ARMSTRONG STADIUM
 

Ore 17:00 – Stefanos Tsitsipas (GRE) vs. Arthur Fils (FRA)[10] 

a seguire – Ashlyn Krueger (USA) vs. Amanda Anisimova (USA)[10] 

Ore 1:00 – lga Swiatek (POL) [8] vs. Xiyu Wang (CHN) 

a seguire – Martin Damm (USA) vs. Frances Tiafoe (USA) [11] 

GRANDSTAND
 

Ore 17:00 – Sinja Kraus (AUT)-Karolina Muchova (CZE)[7] 

Maja Chwalinska (POL)[20]-Taylor Townsend (USA) 

Matteo Berrettini (ITA)-Stan Wawrinka (SUI) 

Felix Auger-Aliassime (CAN)[3]-Rinky Hijikata (AUS) 

STADIUM 17
 

Ore 17:00 – Qinwen Zheng (CHN)-Kristina Liutova 

Brandon Nakashima (USA)[16]-Sebastian Baez (ARG) 

Sloane Stephens (USA) vs. Clara Tauson (DEN) 

Nuno Borges (POR) vs. Learner Tien (USA)[14] 

COURT 5
 

Ore 17:00 – Sara Bejlek (CZE)[28]-Cristina Bucsa (ESP) 

Anna Blinkova – [29] Anna Kalinskaya [21] 

Luciano Darderi (lTA)[21]-Harry Wendelken (GBR) 

Jakub Mensik (CZE)[17]-Shintaro Mochizuki (JPN) 

COURT 6
 

Ore 17:00 – Mananchaya Sawangkaew (THA)-Panna Udvardy (HUN) 

Jurij Rodionov (AUT)-Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 

Yannick Hanfmann (GER)-Alejandro Tabilo (CHl)[25] 

Elisabetta Cocciaretto (ITA)-Katerina Siniakova (CZE) 

COURT 7
 

Ore 17:00 – Marin Cilic (CRO)-Andrey Rublev [23] 

Daria Snigur (UKR)-Diana Shnaider [15] 

Alexander Blockx (BEL)[28]-Tomas Barrios Vera (CHI) 

COURT 9
 

Ore 17:00 – Tamara Zidansek (SLO)-Maria Timofeeva (UZB) 

Viktorija Golubic (SUI)-Diane Parry (FRA) 

COURT 10
 

Ore 17:00 – Elsa Jacquemot (FRA)-Marie Bouzkova (CZE) 

Matteo Arnaldi (lTA)[30]-James Duckworth (AUS) 

Julia Grabher (AUT) – Sorana Cirstea (ROU)[16] 

Maya Joint (AUS)- Liudmila Samsonova 

COURT 11
 

Ore 17:00 – Valentin Vacherot (MON)[22]-Aleksandar Kovacevic (USA) 

Anouk Koevermans (NED) -Caty McNally (USA) 

Katie Volynets (USA) -Linda Noskova (CZE)[6] 

Roman Andres Burruchaga (ARG)-Karen Khachanov 

COURT 12
 

Ore 17:00 – Harriet Dart (GBR)-Peyton Stearns (USA) 

Damir Dzumhur (BIH)- Hubert Hurkacz (POL) 

Ann Li (USA)[29]-Antonia Ruzic (CRO) 

Grigor Dimitrov (BUL)-Alexei Popyrin (AUS) 

COURT 13
 

Ore 17:00 – Lilli Tagger (AUT)-Tamara Korpatsch (GER) 

Nadia Podoroska (ARG)-Simona Waltert (SUI) 

Juncheng Shang (CHN)-Marco Trungelliti (ARG) 

Quentin Halys (FRA)-Facundo Diaz Acosta (ARG) 

COURT 15
 

Ore 17:00 – Anhelina Kalinina (UKR)-Himeno Sakatsume (JPN) 

Aoi Ito (JPN)-Oksana Selekhmeteva (ESP) 

Dalibor Svrcina (CZE)-Valentin Royer (FRA) 

 

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go. 

 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA