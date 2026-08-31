Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni

ROMA (ITALPRESS) – E’ in corso di notifica la nota con cui il

Governo sta comunicando alla UE la proroga, per ulteriori 15

giorni, dei controlli alle frontiere aree e marittime con la

Spagna. Lo rende noto il Viminale che precisa che “la decisione è

stata assunta, in linea con l’analisi effettuata dal Comitato

analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, in ragione del

permanere degli elementi di valutazione che erano stati alla base

della loro reintroduzione lo scorso 1° agosto, ma al contempo

anche tenendo conto delle iniziative già avviate dalla Spagna,

insieme all’Unione Europea, affinchè in quell’area la situazione

possa avviarsi a una prossima normalizzazione”. Le valutazioni

alla base del provvedimento di proroga sono state comunicate dal

Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al suo omologo spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, nel corso di un “costruttivo confronto telefonico”.

(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –