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Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni

| 31 Agosto 2026 11:40 | 0 commenti

Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni

Top News Italpress, Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – E’ in corso di notifica la nota con cui il
Governo sta comunicando alla UE la proroga, per ulteriori 15
giorni, dei controlli alle frontiere aree e marittime con la
Spagna. Lo rende noto il Viminale che precisa che “la decisione è
stata assunta, in linea con l’analisi effettuata dal Comitato
analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, in ragione del
permanere degli elementi di valutazione che erano stati alla base
della loro reintroduzione lo scorso 1° agosto, ma al contempo
anche tenendo conto delle iniziative già avviate dalla Spagna,
insieme all’Unione Europea, affinchè in quell’area la situazione
possa avviarsi a una prossima normalizzazione”. Le valutazioni
alla base del provvedimento di proroga sono state comunicate dal
Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al suo omologo spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, nel corso di un “costruttivo confronto telefonico”.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

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