Ciuffreda: “Pompei 500esimo negozio nel mondo, riconoscimento a mercato italiano e territorio”

(Adnkronos) – “Siamo molto orgogliosi. È una data molto importante non solo per Primark Italia perché effettivamente questo è il nostro ventiduesimo negozio, ma è importante anche e soprattutto perché per Primark ‘La Cartiera’ rappresenta il cinquecentesimo negozio nel mondo”. Lo ha detto Luca Ciuffreda, direttore di Primark Italia, intervenendo oggi all’inaugurazione del nuovo punto vendita all’interno del centro commerciale La Cartiera di Pompei. “Sappiamo che questa settimana apriremo altri negozi in giro per il mondo – ha proseguito -, ma è stato deciso da Primark di aprire qui alla Cartiera come punto di riconoscimento per il mercato italiano e appunto per il territorio. Questo territorio lo conosciamo già, abbiamo già aperto a Caserta e a Salerno e con La Cartiera e settimana prossima con Grande Sud raggiungeremo oltre 700 colleghi, la maggior parte di loro proviene dal territorio. Siamo molto orgogliosi di questo”.

Tra gli aspetti sui quali Primark punta maggiormente c’è la strategia Iconic, lanciata alcuni mesi fa. “Ne siamo particolarmente orgogliosi – sottolinea il direttore di Primark Italia -. Abbiamo deciso di abbassare circa il 25% dei nostri capi Iconici. Quindi, in un momento di incertezza, di volatilità e di aumento dei costi, noi invece andiamo in controtendenza, abbassiamo per essere più vicini ai clienti, alle famiglie, ai nostri clienti”. Sul fronte ambientale, ha aggiunto Ciuffreda , “già il 75% del prodotto all’interno del nostro punto vendita proviene da fonti sostenibili o materiali riciclati”. Centrale anche il rapporto con le comunità locali. “Per noi non è solo semplicemente vendere sul territorio, ma essere in connessione con il territorio. Le 150 assunzioni ne sono la dimostrazione, ne sono la dimostrazione anche i progetti sociali che abbiamo in Italia attivi”. Tra questi, Ciuffreda ha citato la collaborazione con Seconda Chance “per l’inserimento di detenuti che lasciano il carcere di giorno per venire a lavorare nei nostri negozi, con oltre 50 colleghi coinvolti, oltre ai progetti dedicati ai rifugiati che hanno trovato l’opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro e sul territorio italiano, oltre a progetti come la collaborazione con Special Olympics, dove abbiamo diversi ragazzi con sindrome di Down inseriti all’interno dei nostri punti vendita”.

Quanto ai prossimi obiettivi, Primark si prepara a nuove aperture. “Abbiamo un anno bello pieno perché settimana prossima apriremo a Napoli Grande Sud, successivamente il giorno dopo a Parma e raggiungeremo 29 negozi nei prossimi mesi perché abbiamo diverse aperture. Raggiungeremo circa 6.000 colleghi, totali dipendenti in Italia. Oggi ne abbiamo 5.000, quindi aggiungeremo altri mille colleghi alla famiglia”, ha concluso Ciuffreda.