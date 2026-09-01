Droni Lipsia, Meloni: solidali con Germania, ci sarà risposta unitaria

Roma, 1 set. (askanews) – “L’Italia è pienamente solidale con la Germania a seguito dell’attacco ibrido russo a Lipsia. La sicurezza dei nostri alleati è la sicurezza di tutti noi. I tentativi di intimidirci o di creare divisioni tra gli alleati non avranno successo: le azioni ibride contro uno qualsiasi di noi destano preoccupazione in tutti noi e troveranno una risposta unitaria”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“In momenti come questo, è fondamentale restare saldi, continuare a collaborare strettamente e mantenere una postura di deterrenza credibile a tutela della sicurezza dei nostri cittadini”, conclude.