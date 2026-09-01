Fiat Grande Panda è l’ammiraglia del Jovagiro 2026

ROMA (ITALPRESS) – E’ partito il 9 agosto dal Circo Massimo di Roma il “Jovagiro”, l’avventura su due ruote che sta portando Jovanotti attraverso il Paese tra musica, incontri e racconti e si concluderà sempre al Circo Massimo con due grandi eventi il 12 e il 13 settembre. il nuovo viaggio in bicicletta di Jovanotti attraversa l’Italia spostandosi tra le varie tappe dei concerti del Jova Summer Party. Il Giro percorre volutamente strade secondarie, per favorire gli incontri e la scoperta del territorio a ritmo di musica ed emozioni. Ad accompagnare l’artista in questa straordinaria avventura ci saranno due modelli FIAT che svolgeranno un ruolo fondamentale lungo tutto l’itinerario: la nuova Grande Panda, trasformata per l’occasione nell’ammiraglia ufficiale del Giro, e il versatile Ulysse, dedicato al supporto logistico della carovana. Protagonista assoluta sarà una speciale Grande Panda personalizzata con i colori e le grafiche del Jova Summer Party, un esemplare unico che richiama immediatamente l’energia, la creatività e l’entusiasmo che caratterizzano da sempre il mondo di Jovanotti. Le livree delle vetture protagoniste del Jova Giro così come la vettura esposta nel Villaggio Sponsor sono state realizzate appositamente da Sergio Pappalettera, storico direttore creativo e designer che da sempre interpreta e racconta l’immaginario artistico di Jovanotti. Pappalettera, ha trasformato le auto in vere e proprie opere itineranti capaci di trasmettere energia, colore e creatività.

Grazie alla sua personalità distintiva, al design innovativo e alla sua capacità di rappresentare un nuovo modo di vivere la mobilità, Grande Panda diventa il simbolo perfetto di un viaggio che celebra la libertà, il movimento e il piacere della scoperta.

Al suo fianco, Ulysse svolgerà la funzione di centro operativo mobile, supportando il team nella gestione delle attività quotidiane e garantendo spazio, comfort e versatilità durante tutte le tappe del percorso. Una presenza discreta ma essenziale, che conferma le qualità del modello come compagno ideale per gli spostamenti di gruppo e le missioni più impegnative. Il Jovagiro racconta un’Italia autentica e sorprendente, percorsa lentamente, a ritmo di pedalata, attraverso città, borghi, paesaggi e incontri. Un modo di viaggiare che condivide molti dei valori che da sempre appartengono a FIAT: vicinanza alle persone, attenzione ai territori, spirito positivo e capacità di rendere speciale ogni esperienza quotidiana. La partecipazione al progetto rafforza inoltre il legame tra FIAT e il mondo della musica, un rapporto costruito negli anni attraverso iniziative, eventi e collaborazioni capaci di parlare a pubblici diversi e di promuovere un’idea di mobilità accessibile, inclusiva e ricca di emozioni. Con Grande Panda e Ulysse al seguito del Jovagiro, FIAT si mette ancora una volta in viaggio insieme agli italiani, accompagnando un racconto fatto di passione, gioia e voglia di guardare avanti, chilometro dopo chilometro.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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