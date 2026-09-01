La Formula 1 presenta il Gp di Monza con ‘Bella ciao’. E poi cancella il video

(Adnkronos) – La Formula 1 aveva scelto ‘Bella ciao’ per accompagnare sui social l’avvicinamento al Gran Premio d’Italia a Monza, in programma da giovedì 3 a domenica 6 settembre. Il video, pubblicato su TikTok, non risulta però più disponibile sulla piattaforma. È dunque mistero social sul Gp di Monza, a poche ore dal via di uno dei weekend più lunghi e attesi dagli appassionati del motorsport.

‘Bella ciao’, uno dei brani italiani più conosciuti all’estero (e, soprattutto, uno dei simboli della Resistenza italiana) ha creato così un vero e proprio caso. Dopo la pubblicazione, il filmato ha iniziato a circolare sui social, ma ora non è più visibile sulle pagine ufficiali della gara. Lo stesso montaggio risulta invece presente sull’account Instagram della Formula 1, ma con una colonna sonora… differente.