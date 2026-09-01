Meteo, il caldo non è finito: dopo la tregua arriva una nuova ondata africana

(Adnkronos) –

Il caldo non molla l’Italia. Dopo la quinta ondata, è già in arrivo la sesta fiammata africana, con temperature nuovamente fuori scala. La tregua durerà pochi giorni: da giovedì la situazione è destinata a cambiare e nel fine settimana il termometro potrebbe tornare a sfiorare valori eccezionali, con punte fino a 8°C oltre la media.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, è costretto a sottolineare quest’altro saggio dialetto: “il cinque sembra un po’ pochetto”, “il sei è il numero perfetto”. E l’atmosfera ha deciso di accontentarci: all’orizzonte si profila la sesta ondata di calore africano.

Prima che la nuova fornace si accenda, vivremo qualche giorno di modesta instabilità. Fino a mercoledì, qualche rovescio concentrato sui rilievi porterà un po’ di respiro. Questa tregua avrà il pregio di mantenere le temperature solo leggermente superiori alle medie stagionali.

Unica, stoica eccezione: i romani. La Capitale si troverà a combattere ancora con i suoi ostinati 36-37°C, confermandosi l’eccezione rovente della Penisola.

Da giovedì, la musica cambierà per tutti. La famigerata Heat Dome (la Cupola di Calore che schiaccia l’aria rovente verso il suolo) tornerà a gonfiarsi, dominando non solo l’Italia ma gran parte del continente. Non soffriremo da soli: la cappa subtropicale si espanderà fino alla Germania, portando un caldo anomalo anche su Svizzera, Francia e Austria.

In Italia, entro il fine settimana le temperature schizzeranno fino a 8 gradi sopra la media del periodo. L’anomalia colpirà duramente anche il Nord: a Milano si prevedono picchi di36°C, un valore che, se confermato, frantumerebbe il record storico per il mese di settembre.

Per chi sperava di archiviare i ventilatori, l’appuntamento con un clima normale è rimandato alla prossima stagione astronomica. L’Autunno inizierà ufficialmente mercoledì 23 settembre; fino ad allora, non ci resta che stringere i denti e sperare che le notti (che diventeranno fisicamente sempre più lunghe) riescano a disperdere un po’ di questo calore infinito, regalandoci finalmente una parvenza di vivibilità.

NEL DETTAGLIO



Martedì 1. Al Nord: locali acquazzoni sulle Alpi, soleggiato altrove. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato, qualche acquazzone sull’Appennino.

Mercoledì 2. Al Nord: possibili temporali localizzati, ma nel complesso soleggiato. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: bel tempo.

Giovedì 3. Al Nord: soleggiato e più caldo. Al Centro: sole prevalente e più caldo. Al Sud: qualche rovescio sui monti calabresi.

Tendenza: anticiclone africano durante il weekend con punte di 36-37°C anche al Nord.