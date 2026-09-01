Napoli, McTominay si opera: ecco quando tornerà in campo

(Adnkronos) –

Scott McTominay costretto allo stop. Il centrocampista scozzese dovrà fermarsi per un’operazione e non sarà a disposizione del Napoli e dell’allenatore Massimiliano Allegri per le prossime partite di Serie A e Champions League. Il club azzurro ha dato la notizia in una nota, spiegando che il calciatore sarà sottoposto a un intervento di correzione mediante ablazione con tecnica Pfa dopo l’insorgenza di una “lieve aritmia benigna”.



Il numero 8 azzurro dovrebbe tornare a disposizione della squadra al termine della prossima sosta per le nazionali. McTominay dovrebbe tornare in gruppo per la sfida contro il Frosinone, in programma al Maradona nel weekend del 10 ottobre.

Cos’è l’aritmia? Si tratta di un’alterazione della frequenza o della regolarità del battito cardiaco. Viene definita “benigna” quando non è associata a patologie cardiache strutturali e non comporta particolari rischi per la salute, pur potendo provocare sintomi come palpitazioni, affaticamento o percezione di un battito irregolare. L’ablazione è una procedura che consente di neutralizzare le aree del cuore responsabili degli impulsi elettrici anomali. La Pfa (Pulsed Field Ablation), utilizza brevi impulsi elettrici ad alta intensità per intervenire in modo selettivo sul tessuto che genera l’aritmia, senza ricorrere al calore. La procedura viene eseguita introducendo un catetere attraverso un vaso sanguigno fino al cuore.