Pagamenti Inps settembre 2026, le date da segnare: quando arrivano pensioni, Assegno unico e ADI

(Adnkronos) – Settembre è un mese ricco di appuntamenti per chi riceve una prestazione dall’Inps. Pensioni, Assegno unico e Assegno di inclusione seguono infatti un calendario preciso, mentre per alcune prestazioni, come l’indennità di disoccupazione NASpI, il giorno dell’accredito può cambiare da persona a persona.

Il primo appuntamento è quello con le pensioni. Il pagamento della mensilità di settembre è previsto da martedì 1° settembre, sia per chi riceve l’accredito sul conto sia per le altre modalità di pagamento.

Per l’Assegno unico l’accredito delle mensilità già in corso è previsto nella seconda metà del mese. Le date indicate per settembre sono 21 e 22 settembre, per le prestazioni che non hanno subito variazioni.

La situazione può essere diversa per chi ha presentato una nuova domanda o ha comunicato modifiche che devono ancora essere verificate dall’Inps. In questi casi il pagamento può arrivare in una data differente.

Anche per l’Assegno di inclusione (ADI) settembre prevede due date da tenere presenti.

Il 15 settembre è previsto il pagamento per chi attende la prima mensilità e ha completato correttamente l’iter richiesto. Possono essere accreditate anche eventuali somme arretrate.

Il 25 settembre è invece la data prevista per i rinnovi destinati a chi già percepisce la misura e continua a rispettare i requisiti.

Per la NASpI, l’indennità di disoccupazione riconosciuta per un massimo di 24 mesi ai dipendenti che perdono il posto di lavoro, non c’è invece una data unica valida per tutti. L’accredito dipende dalla posizione del beneficiario, dalla decorrenza dell’indennità e dai tempi di lavorazione della domanda.

Lo stesso discorso vale per la DIS-COLL. Chi vuole sapere quando arriverà il prossimo pagamento deve quindi controllare la propria posizione personale nei servizi online dell’INPS.

Per orientarsi tra i diversi appuntamenti di settembre, le date principali sono dunque il 1° settembre per le pensioni, il 15 settembre per i primi pagamenti dell’ADI, il 21 e 22 settembre per l’Assegno unico e il 25 settembre per i rinnovi dell’Assegno di inclusione.

Per NASpI e DIS-COLL, invece, bisogna fare riferimento alla propria posizione individuale: il giorno dell’accredito può variare e non coincide necessariamente con quello di altri beneficiari.