Pirelli P Zero Trofeo RS, accelerazione laterale di 1,3 g per Bentley Supersports

ROMA (ITALPRESS) – Pirelli ha sviluppato due fitment dedicati per la nuova Bentley Supersports, la coupè pensata per il massimo coinvolgimento alla guida. Si tratta di un P Zero Trofeo RS, progettato per valorizzare il carattere sportivo dell’auto specialmente in pista, e di un P Zero, ideale per un impiego quotidiano. In occasione del centenario del nome “Super Sports”, nato nel 1925, la casa di Crewe ha scelto Pirelli come partner per scaricare a terra le caratteristiche di un’auto radicalmente diversa da qualsiasi Continental GT precedente: trazione posteriore per la prima volta nella storia della gamma (Continental GT3 da competizione a parte), peso sotto le due tonnellate e un powertrain V8 biturbo da 666 CV e 800 Nm.

La collaborazione tra Pirelli e Bentley per la Supersports è partita dalle specifiche più esigenti mai richieste per una Continental GT stradale. La conversione al rear-wheel drive, l’adozione di un differenziale elettronico autobloccante abbinato al torque vectoring tramite freno, lo sterzo posteriore attivo e un assetto con carreggiata posteriore allargata di 16 mm hanno richiesto pneumatici capaci di gestire un trasferimento di carico e una ripartizione delle forze motrici completamente diversi rispetto alla Continental GT Speed a trazione integrale.

A questo si aggiunge il contributo aerodinamico della vettura – oltre 300 kg di deportanza in più rispetto alla Continental GT Speed, generati da splitter maggiorato, dive plane, minigonne, feritoie sui passaruota posteriori ed estrattore – che modifica il carico verticale effettivo sulle gomme in funzione della velocità. Gli ingegneri Pirelli hanno quindi calibrato mescole, struttura e disegno del battistrada attraverso un fitto programma di test – sviluppati prima in virtuale, poi su strada e in pista – in stretto coordinamento con i tecnici Bentley, per garantire una risposta coerente in tutte le condizioni d’uso previste dal costruttore, dal Touring al Sport. Il risultato sono due omologazioni dedicate, entrambe contraddistinte dalla marcatura “B” che Pirelli riserva ai prodotti sviluppati specificamente per Bentley. Il Pirelli P Zero da 22 pollici equipaggia la Supersports come pneumatico “Original Equipment”, pensato per accompagnare l’uso quotidiano e granturismo della vettura senza compromettere il carattere sportivo che ne definisce la missione. La struttura e la mescola sono state ottimizzate per combinare comfort di marcia, silenziosità e precisione di guida, mantenendo margini di aderenza coerenti con le potenze e con le masse in gioco su un’auto che, pur molto alleggerita rispetto alla Continental GT, per le prestazioni che sviluppa richiede molto ai pneumatici. Il P Zero è stato tarato per lavorare in sinergia con le sospensioni e gli ammortizzatori a doppia camera della Supersports, garantendo risposta e stabilità.

Per i clienti orientati a un utilizzo più estremo, Pirelli ha sviluppato per la Supersports il primo P Zero Trofeo RS realizzato su misura per una Bentley: questo pneumatico da 22 pollici semi-slick, omologato per la circolazione su strada ma con una vocazione prestazionale da pista, segna un ulteriore passo nella collaborazione tra i due brand. La mescola, direttamente derivata dall’esperienza Pirelli nel motorsport, la struttura di carcassa e rinforzi interni sono studiati per sostenere al meglio il carico aerodinamico generato dalla vettura, permettendo alla Supersports di esprimere il massimo del proprio potenziale dinamico: con questo fitment, la vettura raggiunge un’accelerazione laterale di picco pari a 1,3 g, con un miglioramento di circa il 30% nella velocità di percorrenza in curva rispetto alla Continental GT Speed. Un aneddoto rivela la sorpresa provata dagli stessi tecnici Bentley durante i test in pista: alla prima prova con P Zero Trofeo RS, il grip in accelerazione laterale consentito dai pneumatici è stato più elevato di quanto potessero comprendere le logiche dell’elettronica dell’auto che, infatti, ha attivato il pretensionatore delle cinture di sicurezza. Il P Zero Trofeo RS rappresenta così il punto d’incontro tra l’ingegneria stradale Pirelli e l’esperienza motorsport del marchio, offerto come opzione per chi desidera portare la Supersports al limite delle sue possibilità, in totale sicurezza e controllo.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

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