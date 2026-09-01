Renault aggiorna Scenic E-Tech Electric, fino a 642 km di autonomia

ROMA (ITALPRESS) – Renault aggiorna Scenic E-Tech Electric con una nuova offerta in termini di batteria, semplicità di esperienza connessa, comfort a bordo e migliori dispositivi di assistenza alla guida. Ora dotata di motore da 220 cv su tutte le versioni, è disponibile con due nuove batterie che offrono più autonomia e migliori tempi di ricarica rapida sulle stazioni in corrente continua. Scenic è dotata, da oggi, di batteria da 89 kWh NMC Long Range, che offre fino a 642 km di autonomia WLTP e migliora le prestazioni di ricarica rapida in corrente continua del 25%, passando dal 15 all’80% in soli 28 minuti con una potenza di picco di 150 kW. La batteria da 67 kWh LFP Comfort Range sarà commercializzata in un secondo momento, offrendo fino a 467 km di autonomia WLTP ed una ricarica rapida in corrente continua a sua volta migliore del 25%, con ricarica dal 15 all’80% in 24 minuti. Già adottata su Nuova Megane E-Tech Electric, la tecnologia LFP completa l’offerta NMC con un’alternativa solida, accessibile e versatile. Questa batteria si avvale dell’architettura cell-to-pack (C2P) introdotta con Nuova Megane E-Tech Electric: le 232 celle a sacchetto (pouch cells) ravvicinate, novità assoluta a livello mondiale, consentono di raggiungere un tasso di riempimento del 53%, con vantaggi a livello di autonomia ed efficienza. Migliora anche la ricarica rapida, con una potenza di picco in corrente continua pari a 165 kW. Scenic E-Tech Electric migliora l’abitacolo con nuove soluzioni per gli interni pensate per incrementare il comfort a bordo e valorizzare il ricorso a materiali più sostenibili. Nell’allestimento Techno, i sedili anteriori e la panchetta posteriore adottano un nuovo tessuto TEP composto per oltre il 95% da fili riciclati, abbinandolo ad un tessuto spalmato granulare composto per almeno il 12% da materiale riciclato. Il design è stato rivisitato per migliorare il comfort ed il sostegno. La plancia è rivestita da tessuto spalmato granulare color nero carbonio impreziosito da una cucitura “flash” a forma di fulmine che trae ispirazione dal mondo elettrico.

L’allestimento Esprit Alpine si distingue per i nuovi inserti decorativi effetto “titanio”, con sfumature che vanno dal nero alle tinte ispirate allo sTEPtro luminoso. Questi inserti decorativi sono ora composti per almeno il 75% da materiali riciclati (ABS-PC). All’esterno, Scenic E-Tech Electric è ora disponibile in sette tinte di carrozzeria, tra cui due inedite: Blu Ardesia satinato e Grigio Galaxy. Le lame dei paraurti anteriore e posteriore presentano la finitura nero lucido, mentre l’offerta è arricchita da nuovi cerchi da 19” dal design inedito. Le coperture aerodinamiche, montate sulle ruote, sono composte per almeno il 72% da materiali riciclati.

L’Adaptive Cruise Control, montato di serie, e l’Active Driver Assist, disponibile secondo le versioni, si perfezionano per offrire un’analisi più accurata dell’ambiente e delle condizioni del traffico. La nuova funzione Multi Target analizza contemporaneamente più veicoli e traiettorie per prevedere meglio inserimenti, cambi di corsia e rallentamenti, per una guida più fluida soprattutto in condizioni di traffico intenso. Sono state apportate migliorie alle versioni dotate dell’Active Driver Assist, per una guida quotidiana sempre più pratica e sicura:

per aiutare il conducente a familiarizzare meglio con l’ambiente, è stata potenziata la modalità di visualizzazione “vista realistica” dell’Active Driver Assist per evidenziare al meglio i veicoli rilevati.

La funzione Temporary Lane Drift, disponibile fino a 70 km/h, è stata migliorata per offrire più reattività.

L’Emergency Stop Assist è ora integrato, in modo da far rallentare il veicolo fino al completo arresto nel caso in cui il sistema rilevi l’inattività del conducente.

La funzione di eco-guida predittiva si avvale delle mappe connesse per prevedere la presenza di rotatorie, curve ed incroci, e fornire raccomandazioni al conducente per ottimizzare i consumi fino al 6%.

Per quanto riguarda la guida, il sistema MULTI-SENSE è stato sviluppato in modo da integrare il nuovo Smart Mode, in grado di gestire automaticamente il passaggio dalle modalità Eco, Comfort e Sport in base al ritmo di guida del conducente. Ad esempio, permette di sfruttare immediatamente la reattività della modalità Sport durante i sorpassi e privilegia la modalità Eco nei momenti di guida più tranquilli, soprattutto in città, per ottimizzare i consumi senza l’intervento del conducente.

Scenic E-Tech Electric sarà disponibile a partire da  32.500 in 3 versioni per la massima semplicità: Scenic E-Tech electric techno 220 cv comfort range 32.500 euro, Scenic E-Tech electric esprit Alpine 220 cv long range 39.950 euro, Scenic E-Tech electric techno 220 cv long range 47.950: versione destinata alle flotte aziendali.

– Foto ufficio stampa Renalt Group –

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