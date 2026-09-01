Totti si dà al basket advisor della Maxima Roma di basket: “Volevo una nuova sfida”

(Adnkronos) –

Maxima Roma e Francesco Totti insieme. L’ex numero 10 della Roma parteciperà al progetto del club di basket come Advisor della proprietà e delegato allo sviluppo della Fan base e delle operazioni di Corporate Social Responsibility. Atleta iconico della storia sportiva di Roma, Totti ha scelto di mettere il proprio nome e la propria esperienza a sostegno di un progetto a lungo termine e sostenibile, ideato per riportare la Capitale ai massimi livelli del basket italiano ed europeo, a partire dalla LBA Serie A italiana e dall’EuroCup. La visione del club va oltre la competizione, con l’impegno a far crescere questo sport in tutta Roma e a formare la prossima generazione di giocatori. Perché questa scelta. Dopo una carriera che lo ha consacrato come una delle figure più riconoscibili del calcio e dello sport italiano, Totti metterà la propria esperienza al servizio di un progetto sportivo e imprenditoriale con profonde radici a Roma e ambizioni internazionali. Il suo coinvolgimento riflette una visione condivisa: costruire, con determinazione e gioia, un’istituzione sportiva destinata a durare.

La scelta di Totti di entrare nel mondo della pallacanestro riflette il desiderio di guardare al futuro e di sostenere la crescita di uno sport in forte espansione in Italia e in Europa, con un potenziale ancora largamente inespresso nella Capitale. Il basket offre una piattaforma entusiasmante per costruire comunità, creare esperienze condivise ed entrare in contatto con le giovani generazioni, tutti elementi al centro della missione di Maxima Roma. Il progetto Maxima Roma nasce dall’incontro tra l’identità della città e una visione globale della pallacanestro. I valori che definiscono il club – ambizione, eccellenza, fiducia, gioia, senso di appartenenza e responsabilità – sono gli stessi che hanno accompagnato Totti in una carriera costruita sulla fedeltà a una maglia e a una città. Con Maxima Roma Totti condivide la convinzione che rappresentare la Capitale sia al tempo stesso un privilegio e una responsabilità, sia dentro che fuori dal campo.

“Avevo voglia di nuovi stimoli e sentivo il desiderio di mettermi in gioco accettando una nuova sfida. Il ruolo e, soprattutto, il progetto che mi sono stati proposti mi hanno convinto fin da subito. Sono molto felice di poter essere parte attiva di questo progetto e ringrazio la società per la fiducia che ha deciso di accordarmi. Il primo obiettivo sarà costruire un gruppo solido, rafforzare la squadra e creare tutte le condizioni per diventare un’eccellenza del campionato italiano. Poi guarderemo all’Europa e oltre. L’ambizione è importante, ma lo è ancora di più il desiderio di costruire qualcosa che possa durare nel tempo: vogliamo regalare a Roma e ai romani una squadra di basket da sostenere, nella quale riconoscersi e di cui essere orgogliosi. Per questo ho accettato di essere Advisor della proprietà, delegato per lo sviluppo della fan base e delle operazioni CSR.” ha dichiarato Francesco Totti.



“La partecipazione di Francesco al progetto di Maxima Roma rappresenta la conferma della nostra identità come club e dimostra che stiamo costruendo qualcosa con cui l’intera città possa riconoscersi. Poche persone comprendono meglio di lui la responsabilità di rappresentare Roma ai massimi livelli. Siamo orgogliosi di accoglierlo come nostro Advisor e delegato ad attività chiave come lo sviluppo della Fan base e le operazioni CSR”, ha dichiarato Paul Matiasic, Presidente di Maxima Roma. “Avere al nostro fianco una figura del calibro di Francesco rafforza ulteriormente un progetto già di per sé ambizioso. Il suo ruolo non sarà puramente simbolico. La presenza di Francesco all’interno del club rappresenta un impegno concreto da parte di chi vuole aiutarci a costruire qualcosa di significativo. Sarà un partner di prim’ordine per noi e per tutto il nostro club, mettendo a disposizione il suo intuito sportivo e la sua visione unica, volta a fare sempre ciò che è meglio per Roma. La Capitale merita una grande squadra di pallacanestro ai massimi livelli delle competizioni nazionali ed europee, e stiamo lavorando per crearne una di cui tutti i romani possano andare fieri”, ha aggiunto Matiasic.