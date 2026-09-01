Tragedia nel Beneventano, uccide i due fratelli e si suicida

BENEVENTO (ITALPRESS) – Tragedia in un ristorante di Apice, nel Beneventano, appartenente da decenni a una nota famiglia di imprenditori del posto. Tre fratelli sono stati trovati uccisi con colpi d’arma da fuoco. Dai primi accertamenti, è emerso che uno dei fratelli avrebbe esploso diversi colpi di pistola all’indirizzo degli altri due fratelli, per poi togliersi la vita con la stessa arma. All’origine del gesto dissidi e contrasti legati alla conduzione dell’attività. Indagano i carabinieri.

– Foto di repertorio Carabinieri –

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