Ucraina-Russia, Putin e il pressing di Modi: “Chiudi la guerra”. Zelensky: “Mosca non si ferma”

(Adnkronos) –

La Russia lavora per porre fine alla guerra in Ucraina. Parola di Vladimir Putin, che esibisce un lato ‘soft’ a Bishek, in Kirghizistan, a margine del vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). “Stiamo andando esattamente in questa direzione”, dice il presidente russo, che deve ‘subire’ in particolar modo il pressing del primo ministro indiano, Narendra Modi. L’incontro tra Putin e il presidente cinese per Xi Jinping apparentemente sfiora appena il tema della guerra. Modi, invece, davanti a microfoni e telecamere è perentorio. “Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all’umanità, dobbiamo lavorare ogni giorno per mettere fine alle ostilità”, dice il primo ministro.

“Discutiamo costantemente della questione ucraina. L’ultima volta che ci siamo incontrati, lei mi ha informato dettagliatamente su tutti gli aspetti di questa vicenda. Come sa, l’India sostiene ogni sforzo per raggiungere la pace e continuerà a farlo. Ogni giorno di guerra rappresenta un passo indietro per l’umanità, mentre ogni passo verso la pace infonde nuova speranza e ispirazione all’umanità. Dobbiamo passare da una guerra senza fine alla sua conclusione”, le parole di Modi. “Questo è essenziale per il benessere dell’umanità. Una rapida soluzione pacifica di tutte le questioni è l’appello dell’umanità, e questo è il messaggio dell’India”, aggiunge, precisando che “la terra di Gandhi e la terra di Buddha trasmettono lo stesso messaggio: la via della pace”. Secondo l’agenzia russa Tass, che riporta l’intero intervento di Modi, la risposta di Putin è racchiusa in poche parole: “Stiamo andando esattamente in questa direzione”. Un’apertura al dialogo, apparentemente. In realtà, il copione sul campo non cambia. La Russia continua a martellare con ondate di droni che nella serata di lunedì oscurano il cielo di Kiev.

Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non c’è nessuna sostanziale novità dalle parti del Cremlino. “A Mosca serve la giusta mentalità – da parte di Putin – per porre fine alla guerra e non continuare a combattere. Per ora, purtroppo, tutte le informazioni di intelligence – sia le nostre che quelle dei nostri partner – e tutti i segnali provenienti dalla Russia indicano che” Putin “desidera personalmente altra guerra. Persino ora, quando la stragrande maggioranza della sua stessa società, tra l’altro, sarebbe d’accordo nel fermare la guerra lungo la linea di contatto del fronte”. La speranza è riposta negli Stati Uniti e negli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. “È importante sottolineare che il dialogo tra le squadre negoziali degli Stati Uniti e dell’Ucraina prosegue senza sosta e ora stiamo discutendo per fissare le date della visita in Ucraina”, dice Zelensky, precisando che la missione di Witkoff e Kushner sarebbe “estremamente utile per mettere a punto soluzioni per la pace”.

“Li ho informati della situazione sul campo di battaglia, dove i progressi della Russia sono stati scarsi e ottenuti a costo di enormi perdite, nonché degli attacchi aerei. Steve e Jared conoscono molti dettagli. I nostri team rimarranno in stretto contatto per definire l’ordine del giorno e il calendario più adatto per ulteriori comunicazioni”, aggiunge il presidente ucraino ringraziando “il presidente Trump, Steve e Jared, e tutti coloro che negli Stati Uniti lavorano per fare della pace un risultato comune”. Tra chi lavora per l’Ucraina, secondo il Financial Times, c’è anche Elon Musk. Il numero 1 di Tesla e Space X ha dato il via libera all’uso dei satelliti Starlink per sostenere gli attacchi ucraini nel territorio russo. Manca un ultimo semaforo verde: si attende il via libera definitivo di Trump.