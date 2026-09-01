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Us Open, oggi Cobolli-Comesana al primo turno – Diretta

| 1 Settembre 2026 18:03 | 0 commenti

Us Open, oggi Cobolli-Comesana al primo turno – Diretta

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Flavio Cobolli debutta agli Us Open 2026. Oggi, martedì 1 settembre, il tennista azzurro sfida l’argentino Francisco Comesana nel primo turno dello Slam americano. Cobolli arriva a New York dopo l’eliminazione al terzo turno al Masters 1000 di Cincinnati contro Arthur Fils, poi vincitore del torneo. 

Dove vedere Cobolli-Comesana? Tutte le partite degli Us Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go. 

I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, vinto da Cobolli nell’ultimo Masters 1000 di Montecarlo. 

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