Usa, Dan Driscoll si dimette: chi è il ‘drone guy’ voluto da Trump

(Adnkronos) – Dan Driscoll, ‘drone guy’, lascia dopo 18 mesi. Ha rassegnato le dimissioni a Donald Trump, hanno confermato funzionari dell’Amministrazione, citati dai media americani dopo le prime notizie arrivate dal Wall Street Journal. Secondo una fonte del New York Times, ha incontrato Trump e ha parlato con il tycoon della situazione attuale dell’Esercito. Una fonte, citata dalla Cnn, conferma che con Trump ha “sollevato le preoccupazioni” riguardo “trasformazione e prontezza operativa dell’Esercito” e ha parlato del fatto che il segretario alla Difesa Pete “Hegseth avesse ostacolato” il lavoro in tal senso “licenziando generali responsabili”.

Ricopriva l’incarico di segretario dell’Esercito dal 25 febbraio dello scorso anno. Era stato scelto da Trump per prendere il posto di colei che è stata la prima donna Segretario dell’Esercito, Christine Wormuth, voluta da Joe Biden per quel posto. Ha lasciato, raccontano i media americani, dopo mesi di tensioni al Dipartimento della Difesa e anche dopo il licenziamento inizio aprile di Randy George, che era capo di Stato Maggiore dell’Esercito. A giugno arrivava la notizia dell’imminente ‘addio’ all’incarico da parte del comandante delle Forze in Europa e Africa, il generale Christopher Donahue, il cui nome è noto anche perché associato all’immagine dell’ultimo soldato Usa che lasciò l’Afghanistan all’epoca del ritiro nel 2021, dopo un’operazione durata 20 anni. Driscoll, scrive il New York Times, ha lasciato dopo ripetuti scontri con Hegseth sull’estromissione di vertici dell’Esercito di grande esperienza.

Nato a Boone, in North Carolina, nel 1985, Daniel P. Driscoll, è stato in missione in Iraq nel 2009 durante gli anni nell’Esercito. Ha poi studiato a Yale, alla Law School, dove ha incontrato JD Vance, oggi vicepresidente degli Stati Uniti. Sono amici stretti, hanno raccontato i media americani, e Driscoll è stato consigliere di Vance.

Nel 2020, Driscoll non riesce a entrare al Congresso. Ha lavorato nell’investment banking. “Da ex militare, investitore e consulente politico, in Dan c’è un insieme potente di esperienze che gli consentono di lavorare come fattore di cambiamento e innovazione”, diceva Trump quando nel 2024 ne annunciava la nomina.

Alla fine dello scorso anno Driscoll è stato coinvolto in prima persona nella difficile missione di portare a termine il conflitto in Ucraina, esploso nel febbraio del 2024, innescato dall’invasione russa su vasta scala. E lascia mentre per l’Ucraina non c’è soluzione in vista all’orizzonte e sono passati più di sei mesi da quando Usa e Israele avviarono operazioni militari contro l’Iran a cui Teheran non ha mancato di ‘rispondere’. Adesso si attende una nuova nomina da parte di Trump. E manca poco alle elezioni di Midterm.