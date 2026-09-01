Vuelta di Spagna, oggi decima tappa: orario, percorso e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Torna la Vuelta di Spagna. Oggi, martedì 1 settembre, si corre la nona tappa della corsa spagnola – in diretta tv e streaming – dopo il primo giorno di riposo concesso ai ciclisti in gara. La tappa numero 10, lunga 184,7 chilometri, sarà la Alcaraz – Elche de la Sierra. Un appuntamento che arriva dopo il clamoroso ritiro di Tadej Pogacar, il grande favorito caduto durante l’ottava frazione.

La decima tappa della Vuelta partirà da Alcaraz e arriverà a Elche de la Sierra, dopo che i ciclisti avranno attraversato un totale di 184,7 chilometri di percorso. Dopo un breve tratto in pianura i corridori inizieranno a salire fino ad arrivare al passo del Peralejo, una scalata da 5,2 km al 4,3% di pendenza media. Prima dell’80esimo km ci sarà il passo di Ayna, una salita di terza categoria proprio come la precedente, lunga 7,7 km e al 4% di pendenza media. Poi seguiranno circa 40 chilometri di pianura fino allo sprint intermedio di Hellin, che precede la salita di Socovos, 9,7 km al 3,5%. Infine l’arrivo a Elche de la Sierra.

La diretta integrale della Vuelta di Spagna è su Eurosport 1 e in streaming su discovery+ e HBO Max, oltre che sui pacchetti che includono i canali Eurosport (Dazn, Timvision e Prime Video Channels). La nona tappa partirà alle 12.45 per finire alle 17.30.