Brennan fa tris alla Vuelta, sua l’undicesima tappa. Mas resta in maglia rossa

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LORCA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Matthew Brennan conquista il successo nell’undicesima tappa della Vuelta Espana 2026, la Cartagena-Lorca di 156,1 chilometri. Il corridore britannico della Visma Lease a Bike domina ancora una volta in volata e si assicura la sua terza vittoria in questa edizione della corsa spagnola, la decima complessiva in stagione. Alle spalle del britannico si piazzano il francese Bryan Coquard (Cofidis) e il belga Jordi Meeus (Red Bull-Bora-Hansgrohe), rispettivamente secondo e terzo. Giornata di ordinaria amministrazione per la maglia rossa Enric Mas (Movistar): lo scalatore spagnolo resta saldamente il leader della classifica generale. Domani andrà in scena la dodicesima tappa, la Vera-Calar Alto di 166,5 chilometri.
ORDINE D’ARRIVO
1. Matthew Brennan (Gbr) Visma|Lease a Bike in 3h17’18”
2. Bryan Coquard (Fra) Cofidis s.t.
3. Jordi Meeus (Bel) Red Bull-Bora s.t.
4. Magnus Cort Nielsen (Den) s.t.
5. Wout Van Aert (Bel) s.t.
6. Hugo Hofstetter (Fra) s.t.
7. Bastien Tronchon (Fra) s.t.
8. Alessandro Romele (Ita) s.t.
9. Matevz Govekar (Slo) s.t.
10. Orluis Sanabria (Ven) s.t.
CLASSIFICHE
Classifica generale (Maglia Rossa):
1. Enric Mas (Esp) Movistar in 35h59’02”
2. Primoz Roglic (Slo) Red Bull-Bora a 1’18”
3. Felix Gall (Aut) Decathlon CMA CGM a 1’39”
4. Oscar Onley (Gbr) a 2’20”
5. Richard Carapaz (Ecu) a 3’26”
6. Mattias Skjelmose (Den) a 3’55”
7. Sepp Kuss (Usa) a 4’09”
8. Harold Tejada (Col) a 4’39”
9. Gregor Muhlberger (Aut) a 7’33”
10. Jakob Omrzel (Slo) a 8’05”
Classifica a punti (Maglia Verde):
1. Wout van Aert (Bel) Visma|Lease a Bike 174 punti
2. James Matthew Brennan (Gbr) Visma|Lease a Bike 117
3. Alessandro Romele (Ita) XDS Astana 96
Classifica migliore scalatore (Maglia a Pois):
1. Santiago Buitrago (Col) Bahrain-Victorious 31 punti
2. Enric Mas (Esp) Movistar 24
3. Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility 19
Classifica miglior giovane (Maglia Bianca):
1. Oscar Onley (Gbr) Netcompany Ineos in 36h01’22”
2. Jakob Omrzel (Slo) Bahrain Victorious a 5’45”
3. Jarno Widar (Bel) Lotto Intermarché a 7’14”
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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