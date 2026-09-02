Centrosinistra, Renzi: primarie inevitabili, siano festa di popolo

Roma, 2 set. (askanews) – Con la riforma elettorale attualmente all’esame del Senato, che prevede l’indicazione del candidato premier, “la destra sta scommettendo sulle divisioni della sinistra: del resto se hanno governato per quattro anni è perché nel 2022 noi eravamo divisi”. Lo spiega Matteo Renzi, leader di Italia viva, intervistato da Corriere della sera.

“Se ci mettiamo insieme – afferma – stavolta non c’è partita. Dobbiamo vivere le inevitabili primarie come una festa di popolo e riempirle di contenuti. Noi porteremo proposte concrete su ceto medio, innovazione, Europa, cultura, sanità. E la Leopolda di inizio ottobre sarà un’esplosione di idee utili a questo dibattito”.