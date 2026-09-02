Controlli dei Carabinieri nella periferia est di Napoli, 5 denunce

NAPOLI (ITALPRESS) – Centro estetico, acconciature, piercing e tatuaggi. Sui social si presentava così, come un centro dedicato alla cura dell’immagine. Ma dietro un post, un video si nascondeva un’attività completamente abusiva. A scoprirlo i Carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio nella periferia est del capoluogo partenopeo. Proprio dietro quella vetrina digitale che i militari, insieme al personale dell’Asl di Napoli, hanno accertato una serie di irregolarità. La titolare esercitava senza alcun titolo autorizzativo e, come emerso durante il controllo, ometteva di emettere la ricevuta fiscale. Il locale è stato sottoposto a sequestro e lei sanzionata per un totale di mille e 500 euro.

Nel bilancio anche 80 persone identificate, 42 veicoli controllati, 18 contravvenzioni al codice della strada elevate, 5 le persone denunciate. Un 65enne dovrà rispondere di furto di energia elettrica. Effettuato un controllo, insieme al personale dell’Enel, all’interno della sua abitazione, è stata riscontrata la manomissione del contatore elettrico. Dovrà rispondere di evasione invece un 72enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, perché al momento del controllo era fuori casa. Stesso destino per un 47enne e un 35enne. Denunciati perché sorpresi alla guida senza patente, erano recidivi nel biennio. Porto abusivo di armi è ciò che è stato contestato invece ad un 31enne. Controllato è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 20 centimetri.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).