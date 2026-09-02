Designazioni arbitrali: a Sozza Inter-Napoli, Mariani dirigerà Juventus-Milan

ROMA (ITALPRESS) – Sarà Simone Sozza di Seregno a dirigere sabato alle 18, a San Siro, Inter-Napoli, uno dei big match in programma per la terza giornata di campionato. Con lui gli assistenti Peretti e Baccini, il quarto ufficiale Doveri e al Var Di Paolo e Dionisi.

Il weekend si aprirà venerdì con Genoa-Como, affidata a Guida della sezione di Torre Annunziata, mentre sempre sabato, ma alle 20.45, all’Olimpico si gioca Roma-Atalanta: fischietto a Colombo di Como.

Il derby della via Emilia fra Bologna e Sassuolo, domenica alle 18 al Dall’Ara, ha visto la designazione di Marco Di Bello di Brindisi. Poco più tardi, alle 20.45 all’Allianz Stadium, andrà in scena Juventus-Milan: a dirigere il match sarà Maurizio Mariani di Aprilia. Lunedì due posticipi, Cagliari-Lecce (Sacchi di Macerata) e Udinese-Lazio (Tremolada di Monza).

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA TERZA GIORNATA

Genoa – Como (04/09, ore 20.45)

arbitro: Guida di Torre Annunziata

Fiorentina – Torino (05/09, ore 15)

arbitro: Massa di Imperia

Inter – Napoli (05/09, ore 18)

arbitro: Sozza di Seregno

Roma – Atalanta (05/09, ore 20.45)

arbitro: Colombo di Como

Frosinone – Venezia (ore 15)

arbitro: Perri di Roma

Parma – Monza (ore 15)

arbitro: La Penna di Roma

Bologna – Sassuolo (ore 18)

arbitro: Di Bello di Brindisi

Juventus – Milan (ore 20.45)

arbitro: Mariani di Aprilia

Cagliari – Lecce (07/09, ore 18.30)

arbitro: Sacchi di Macerata

Udinese – Lazio (07/09, ore 20.45)

arbitro: Tremolada di Monza

-Foto IPA Agency-

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