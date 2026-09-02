Jeep Avenger il SUV più venduto in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Secondo l’elaborazione di Dataforce, i risultati commerciali dei primi otto mesi del 2026 confermano il ruolo da protagonista di Jeep sul mercato italiano e, in particolare, il successo di Jeep Avenger, il SUV disegnato a Torino che continua a conquistare i clienti italiani.

Nel periodo gennaio-agosto, si legge in una nota, Jeep Avenger si è affermata come il SUV più venduto d’Italia in assoluto – come già nel 2024 e nel 2025 -, considerando ogni segmento e ogni tipologia di alimentazione, raggiungendo una quota prossima al 5% (4,96%). Un risultato che le consente anche di occupare la seconda posizione assoluta tra tutti i modelli del mercato nazionale, indipendentemente da segmento e motorizzazione, con una quota del 2,56%. La leadership di Avenger è stata confermata anche nel solo mese di agosto, quando il modello si è imposto ancora una volta come SUV più venduto d’Italia, con una quota del 3,95%. Il successo del modello è ulteriormente evidenziato dall’analisi del segmento B-SUV, dove Avenger continua a dominare il mercato con una quota del 10,2% nel cumulato dei primi otto mesi dell’anno e dell’8,48% nel mese di agosto. Risultati che confermano l’apprezzamento dei clienti per una gamma completa e coerente con il principio della “Freedom of Choice”, capace di offrire soluzioni adatte a ogni esigenza di mobilità.

Accanto al successo di Avenger, prosegue il percorso di crescita della Nuova Jeep Compass, che consolida la propria posizione nella top ten dei SUV di segmento C. Recentemente, la gamma si è ulteriormente ampliata con l’apertura degli ordini della nuova versione 4xe a trazione integrale, capace di erogare 375 CV e offrire 3.100 Nm di coppia alla ruota, confermando tutta la tradizione Jeep in termini di capability, innovazione e prestazioni. Nuova Compass è disponibile a partire da 33.900 euro, con interessi zero*, rendendo ancora più accessibile l’ingresso in una delle gamme più complete e tecnologicamente avanzate del segmento. Jeep, una presenza stabile ai vertici del mercato italiano Grazie alle performance della propria offerta, Jeep continua a occupare una posizione di rilievo nel mercato italiano, mantenendo una presenza stabile nella top ten delle passenger car, con una quota del 3,64%. I risultati raggiunti nei primi otto mesi del 2026 testimoniano la forza del marchio sul mercato italiano e confermano la validità di una strategia che combina design, tecnologia, libertà di scelta e autentico spirito off road, elementi che continuano a rendere ogni SUV Jeep un punto di riferimento per un numero crescente di clienti.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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