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Schlein: Calabresi candidato sindaco di Milano? È Presto

| 2 Settembre 2026 09:52 | 0 commenti

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Genova, 1 set. (askanews) – “È presto. Stiamo seguendo e supportando il percorso del Pd di Milano, che si concentra sui temi. Non la stupirà se anche qui dico: prima il programma e poi i nomi”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein rispondendo, a margine di un incontro alla Festa dell’Unità di Genova, ad un giornalista che le ricordava che a Milano Mario Calabresi ha fatto un passo avanti verso la candidatura a sindaco alle prossime comunali.

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