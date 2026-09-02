Schlein: primarie? Basta parlare di noi, italiani hanno problemi concreti

Genova, 2 set. (askanews) – “Capisco che è un dibattito interessatissimo, la mia posizione su questo non è mai cambiata. Chiedo di smetterla di parlare di noi e di parlare dei problemi concreti degli italiani”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein ha risposto, a margine di un incontro alla Festa dell’Unità di Genova, a chi le chiedeva di commentare la richiesta di chiarezza sulle primarie avanzata dal leader del M5s Giuseppe Conte.”Noi lavoreremo al programma in queste settimane, come abbiamo detto tutti da tempo, affinato il programma comune della coalizione, con gli alleati decideremo su tutto il resto. Ma intanto suggerisco di smetterla di parlare di noi e di parlare di cose che agli italiani interessano di più. La sanità, il lavoro, la scuola, la politica industriale che manca – ha aggiunto – Genova ne sa qualcosa, e al contempo riuscire a concentrarci sulle proposte unitarie che abbiamo fatto. Perché sul programma non iniziamo da zero, ricordiamo le tante proposte unitarie fatte e firmate da tutte le opposizioni del campo progressivo, dal salario minimo al congedo paritario”.”Noi andremo uniti alle prossime elezioni, abbiamo lavorato tanto, come abbiamo fatto con lo splendido lavoro qui a Genova della sindaca Silvia Salis e tutta la sua coalizione, per unire il campo progressista e per riuscire a battere queste destre alle prossime elezioni per fare il salario minimo, per salvare la sanità pubblica, per abbassare le bollette su cui Meloni in quattro anni non ha fatto nulla e anche per far ripartire l’economia del Paese”, ha detto Schlein.