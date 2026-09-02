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Us Open, Paolini batte Stefanini nel derby azzurro di secondo turno

| 2 Settembre 2026 19:31 | 0 commenti

Us Open, Paolini batte Stefanini nel derby azzurro di secondo turno

Italpress, Sport Italpress
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NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini si prende il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, valido per il secondo turno dello Us Open 2026. La tennista toscana, testa di serie numero 19, la spunta con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e 16 minuti di gioco e si guadagna un posto al terzo turno a Flushing Meadows. Paolini incontrerà una tra Sorana Cirstea e Diane Parry. Si ferma l’ottimo cammino a New York di Stefanini (n.119 Wta), che aveva esordito in main draw eliminando Yastremska dopo aver superato nel tabellone di qualificazioni Aksu, Brengle e Pareja.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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