Venezia83, al via la Mostra con “Ink” di Boyle e il Leone a Clooney

Venezia, 2 set. (askanews) – Al via l’83 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Fino al 12 settembre tante le star in arrivo al Lido e si inizia subito in grande, con George Clooney che riceverà il Leone d’Oro alla Carriera nella serata inaugurale condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas. Sarà l’attrice statunitense premio Oscar Laura Dern a tenere la laudatio per il divo che tante volte è stato al Lido, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema. I due hanno recitato insieme in “Jay Kelly” di Noah Baumbach, passato in concorso alla 82esima edizione della Mostra del Cinema.

Il film d’apertura, in Concorso, è “Ink di Danny Boyle, interpretato da Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy, che racconta la scalata editoriale di Rupert Murdoch e la trasformazione del quotidiano “The Sun” nel tabloid più venduto del Regno Unito, sfidando lo storico rivale “The Mirror”. Durante la cerimonia d’apertura si esibirà il cantautore e attore italiano Tutti Fenomeni.

Nella sezione Orizzonti, invece, verrà presentato “La ragazza con la Leica” di Alina Marazzi, liberamente tratto dal romanzo Premio Strega 2018 di Helena Janeczek. Il film racconta la vita di Gerda Taro, fotoreporter tedesca morta sul fronte spagnolo nel 1937, a lungo rimasta nell’ombra del compagno Robert Capa. Nel cast Emilia Schule, Aaron Altaras e Luna Wedler.