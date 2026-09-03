Cesare Cremonini bene su Rai 1 in attesa dell’album Amateur

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Milano, 3 set. (askanews) – Su Rai 1 “Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo”, il grande concerto evento registrato lo scorso 6 giugno, ha totalizzato 1.561.000 spettatori (13.2%) anche sull’onda dell’annuncio dell’uscita il 23 ottobre esce Amateur, il decimo album di inediti di Cesare Cremonini.
Un’uscita a sorpresa che arriva a tre mesi dalla conclusione del tour più importante della sua carriera.
Registrato allo Studio 13 di Londra, Amateur segna un nuovo, netto capitolo nel percorso artistico di Cremonini.
Amateur è stato scritto, suonato e registrato senza intelligenza artificiale. Dal 27 novembre Cesare Cremonini torna
nei palasport con “Amatour”.
Queste le prime date annunciate.
27-28-30
Novembre
Bologna
Unipol arena
9-10
dicembre
Torino
Inalpi arena
15-16-18
dicembre
Milano
Unipol forum
Le prevendite partiranno da lunedì 7 settembre.
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