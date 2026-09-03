Cesare Cremonini bene su Rai 1 in attesa dell’album Amateur

Milano, 3 set. (askanews) – Su Rai 1 “Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo”, il grande concerto evento registrato lo scorso 6 giugno, ha totalizzato 1.561.000 spettatori (13.2%) anche sull’onda dell’annuncio dell’uscita il 23 ottobre esce Amateur, il decimo album di inediti di Cesare Cremonini.

Un’uscita a sorpresa che arriva a tre mesi dalla conclusione del tour più importante della sua carriera.

Registrato allo Studio 13 di Londra, Amateur segna un nuovo, netto capitolo nel percorso artistico di Cremonini.

Amateur è stato scritto, suonato e registrato senza intelligenza artificiale. Dal 27 novembre Cesare Cremonini torna

nei palasport con “Amatour”.

Queste le prime date annunciate.

27-28-30

Novembre

Bologna

Unipol arena

9-10

dicembre

Torino

Inalpi arena

15-16-18

dicembre

Milano

Unipol forum

Le prevendite partiranno da lunedì 7 settembre.