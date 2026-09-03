Cinema, “Il Malloppo” nelle sale con il Mago Forest, Max Angioni e Abatantuono

MILANO (ITALPRESS) – E’ uscito in circa 300 sale cinematografiche italiane il nuovo film “Il Malloppo”, di Volfango De Biasi, prodotto da Vision Distribution e Tramp LTD, che vede tra i protagonisti, tra gli altri, Michele Foresta, in arte Mago Forest, Max Angioni e Diego Abatantuono. In un’intervista a Italpress, Forest e Angioni, volti noti della comicità in televisione, hanno svelato dettagli e “dietro le quinte” di una pellicola che unisce i toni della commedia, del giallo e della “romcom” (commedia romantica), arricchiti da un risvolto investigativo e goliardico. Nel film, il Mago Forest interpreta il ruolo di Michele Ragusa, un investigatore privato decisamente “scalcinato”. “Sono abituato a fare ruoli di questo tipo, a portare un pò di me stesso in scena”, ha ironizzato l’attore, accostando questa esperienza ai suoi storici personaggi televisivi e alle conduzioni con i “Gialappi”. Il detective Ragusa si troverà a portare avanti un’indagine, tra una gaffe e l’altra, coinvolgendo in una vera e propria girandola di situazioni rocambolesche il suo stagista, interpretato da Max Angioni. Proprio sul ruolo dello stagista, Angioni ha tracciato un parallelo generazionale e personale: il suo personaggio accetta il lavoro trascinandosi stancamente in un’esistenza cinica e pessimista, specchio di una precarietà diffusa tra i giovani. Un vissuto che l’attore comico conosce bene: “Ho fatto 9 anni di teatro e lì, se vieni pagato, è un miracolo” ha detto. Grande protagonista del Film, anche il premio Oscar Diego Abatantuono, definito da Forest “il nostro Jack Nicholson italiano” per la straordinaria naturalezza e la capacità di spaziare con disinvoltura dai ruoli comici a quelli drammatici. Foresta e Angioni hanno raccontato di aver girato la prima settimana di riprese da soli, ma che l’arrivo di Abatantuono sul set ha innalzato il livello generale: “Non avendo fatto scuole incredibili di recitazione cinematografica, abbiamo imparato per osmosi da lui”. (ITALPRESS).

Foto: Italpress